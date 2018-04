Thatcher volta para casa depois de 2 semanas internada A ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, de 83 anos, voltou para sua casa hoje depois de passar duas semanas em um hospital, em decorrência de uma queda na qual fraturou o braço esquerdo. Ela foi internada no dia 12 depois de cair em sua casa. Uma semana depois, médicos inseriram um pino para corrigir a fratura em seu braço esquerdo. Thatcher, que sofre do mal de Alzheimer, acenou para os jornalistas com a mão direita enquanto o outro braço era coberto por um casaco.