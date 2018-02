The Guardian aponta fonte de novo escândalo nos EUA O jornal londrino The Guardian identificou neste domingo a fonte do vazamento de informação que resultou no mais recente escândalo de espionagem nos Estados Unidos. Trata-se de Edward Snowden, um norte-americano de 29 anos que trabalhava como terceirizado na Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês). A revelação da identidade, segundo o Guardian, foi feita a pedido do próprio Snowden.