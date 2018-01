The Times lança tablóide, uma ?edição compacta? O Times, o centenário e tradicional jornal britânico de 218 anos, anunciou hoje o lançamento de um tablóide. A "edição compacta", voltada principalmente para passageiros de ônibus e metrô, estará à venda, apenas em Londres, a partir da próxima quarta-feira. O editor do jornal, Robert Thomson, disse que a nova edição "terá as mesmas medidas de um tablóide, mas será muito, muito diferente em estilo de um tablóide, pois conterá o valor e o conteúdo do Times". A imprensa britânica é tradicionalmente divida entre publicações "sérias", editados em tamanho padrão, e os tablóides, que têm estilo bem mais popular e sensacionalista. Em setembro passado, um outro jornal britânico de peso, o The Independent lançou uma edição em tablóide.