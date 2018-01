Theresa May pede ‘tempo’ a líderes europeus para negociar saída britânica da União Europeia

LONDRES - A primeira-ministra britânica, Theresa May, pediu aos líderes europeus "tempo" para preparar as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), informou nesta quinta-feira, 14, a residência oficial de Downing Street.

May falou na quarta-feira à noite por telefone com a chanceler alemã, Angela Merkel, com o presidente francês, François Hollande, e com o primeiro-ministro irlandês, Enda Kenny.

"Em todas as conversas telefônicas, a primeira-ministra enfatizou seu compromisso de cumprir a vontade do povo de deixar a UE", afirmou uma porta-voz oficial. "A primeira-ministra explicou que é preciso um tempo para preparar as negociações e falou de sua esperança que estas serão efetuadas com espírito construtivo e positivo".

Na conversa de May com Merkel, as duas líderes concordaram que são a favor da criação de uma "relação construtiva" ao mesmo tempo em que reconheceram a "importância da cooperação" mútua.

Segundo a fonte, a nova premiê britânica falou com Hollande sobre a importância das relações bilaterais em matéria de segurança, defesa e controle das fronteiras.

Ao conversar com Kenny, os dois líderes concordaram em manter uma "parceria forte" entre os países.

O novo governo tem pela frente a tarefa de negociar a saída da UE depois que os britânicos optaram pela separação do bloco europeu no referendo histórico do dia 23 de junho. /EFE