Thomas Jefferson não teve filho com escrava Uma comissão de acadêmicos contestou hoje a possibilidade do ex-presidente dos EUA, Thomas Jefferson, ter sido pai de crianças com sua escrava Sally Hemings. Segundo o estudo, estas evidências apontam para o irmão mais novo de Jefferson. O resultado das pesquisas é divulgado após um ano de estudos patrocinados por um grupo de admiradores de Jefferson convencidos de que a reputação do terceiro presidente dos Estados Unidos estaria sendo manchada. Jefferson também foi o autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. A conclusão dos estudos foi divulgada mais de dois anos depois de testes de DNA terem mostrado que o filho mais novo de Hemings, Eston, teria como pai um membro da família Jefferson.