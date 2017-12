Thomson Financial tinha 200 funcionários no WTC A Thomson Financial, unidade da Thomson Corporation, informou no final desta tarde que, dos 2 mil funcionários que trabalham na Baixa Manhattan, cerca de 200 funcionários operavam no World Trade Center. Até a meia-noite (horário de Brasília), havia sido confirmado que a maioria desses funcionários estavam bem. "Estamos tentando descobrir o que aconteceu com os outros funcionários", diz um comunicado da Thomson Financial, provedora de US$ 2 bilhões de soluções de tecnologia e informações para a comunidade financeira mundial. De acordo com a companhia, uma hotline foi estabelecida (número + 1800-545-3540) para informações sobre os funcionários. "Mais informações atualizadas serão divulgadas quando tivermos novidades", acrescenta o comunicado. A empresa ajuda clientes em mais de 70 países a tomarem decisões, serem mais produtivos e conseguirem resultados superiores. A Thomson Financial faz parte da Thomson Corporation, uma empresa global líder em soluções e informações eletrônicas com um faturamento anual de aproximadamente US$ 6 bilhões. As ações ordinárias da Corporação estão listadas nas Bolsa de Valores de Toronto e Londres.