Tia diz que menina morta por brasileiro nos EUA sabia dos perigos da Internet A tia de Christina Long, uma menina de 13 anos que estava sob sua tutela e que foi supostamente assassinada nos Estados Unidos por um brasileiro que conheceu através da Internet, disse hoje que a sobrinha parecia consciente do perigo de se encontrar pessoalmente com indivíduos conhecidos nas salas de bate-papos. Segundo autoridades norte-americanas, a menina foi assassinada no fim de semana passado durante um encontro sexual com o brasileiro Saul dos Reis, de 25 anos. Segundo a tia de Christina, Shelly Riling, a menina confessou que estivera em uma sala de bate-papo e que no local as pessoas "falavam coisas esquisitas" e que, por este motivo, nunca mais voltaria. "Eu disse a ela: ´Querida, essa decisão que você tomou é muito responsável, porque eu queria falar com você sobre isto, mas agora não é necessário porque você compreendeu por si mesma, e estou realmente orgulhosa de você´", disse Riling em um programa de tevê matinal. A tia disse que Christina era uma boa estudante e, segundo um documento do FBI, ela navegava com freqüência na Internet e já havia tido pelo menos um encontro sexual prévio com o suposto assassino. Os encontros foram marcados através da Internet, segundo documento apresentado pelo agente Donald Kleber. Um promotor afirmou que Reis, residente em Greenwich, confessou o assassinato da menina e que foi acusado de utilizar a Internet para persuadir uma menor a realizar atos sexuais. O brasileiro não foi acusado por outros delitos.