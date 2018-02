Tibetanos podem perder fé na conciliação, diz Dalai Lama Os tibetanos estão perdendo a fé na fórmula conciliadora pregada pelo Dalai Lama, por causa da recusa da China em fazer um acordo com ele sobre o futuro da região, disse o líder espiritual exilado em entrevista publicada na segunda-feira pelo Financial Times. Em visita à Europa, o Dalai Lama, de 72 anos, disse esperar que o governo chinês inicie dentro de algumas semanas uma negociação séria com seus representantes a respeito de uma maior autonomia para o Tibete. Mas o Dalai Lama sinalizou que tibetanos mais radicais, partidários de um confronto violento com Pequim, estão cada vez mais descrentes na sua estratégia de garantir a autonomia por meio do diálogo pacífico. Questionado pelo FT sobre a possibilidade de estar perdendo o controle sobre seus seguidores, o Nobel da Paz declarou: "Sim, naturalmente. Meus esforços falharam em levar a resultados concretos, então esta crítica está ficando cada vez mais forte". Representantes do Dalai Lama se encontraram em 4 de maio com autoridades chinesas para discutir os recentes distúrbios no Tibete. Um processo mais formal está previsto para a segunda semana de junho, o que seria a sétima rodada de discussões entre a China e os representantes do dirigente budista desde 2002. A China quer melhorar o clima político no Tibete antes da Olimpíada de agosto em Pequim, e na entrevista ao FT o Dalai Lama admitiu que há suspeitas sobre as motivações do regime: "Isso só está sendo feito por causa da Olimpíada, ou para lidar com a real situação no Tibete? Eu não sei".