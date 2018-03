Tibete será reaberto para turistas estrangeiros na quarta-feira O Tibete vai ser reaberto para turistas estrangeiros a partir de quarta-feira, segundo a agência de notícias estatal Xinhua. A região foi fechada a estrangeiros depois dos tumultos de março. A Xinhua citou Tanor, uma autoridade da administração do turismo da região, que teria dito que a passagem da tocha olímpica por Lhasa neste fim-de-semana provou que a região está estável o suficiente para que os turistas possam voltar. "O Tibete está seguro. Damos as boas-vindas aos turistas locais e do exterior", disse Tanor segundo a Xinhua, em uma reportagem publicada na terça-feira. Ele não tem sobrenome. O governo chinês fechou o Tibete depois das revoltas que irromperam em Lhasa em 14 de março e se espalharam pelas áreas tibetanas das províncias vizinhas. A região foi reaberta para turistas chineses em 23 de abril e para turistas de Macau, Hong Kong e Taiwan no dia 1o de maio, disse a Xinhua. (Reportagem de Jason Subler)