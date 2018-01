Tigre escapa de circo e causa susto em Nova York Um tigre branco que escapou de um circo deixou alarmados excursionistas e automobilistas em Nova York neste sábado. Para o animal, foi apenas um passeio despreocupado de um quilômetro pela selva de asfalto. O tigre de sete anos e 200 quilos, chamado Apolo, foi recapturado no distrito de Queens da cidade - não sem antes causar um acidente de trânsito que deixou ferimentos leves em quatro adultos e uma criança. Apolo, que pertence ao circo dos Irmãos Cole, localizado no bairro de Forest Park, aproveitou para fugir quando era transferido de uma jaula pequena para outra maior e, no meio da fuga, surpreendeu fiéis de uma igreja reunidos para um piquenique num parque das proximidades.