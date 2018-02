Tigres brancos nascem no zoológico de Buenos Aires Três filhotes de tigres brancos de Bengala, reproduzidos em cativeiro pela primeira vez na América do Sul, foram apresentados nesta quinta-feira no zoológico de Buenos Aires. As crias - duas fêmeas e um macho - nasceram em 10 de junho após 103 dias de gestação e têm características únicas: ao contrário da espécie mais comum dos tigres de Bengala, que são de cor alaranjada, estes possuem delicadas faixas negras sobre o pelo branco e olhos de um azul intenso. No entanto, fontes do zoológico esclareceram que os tigres não são albinos, pois neste caso eles seriam totalmente brancos e teriam os olhos rosados. É raro encontrar tigres brancos na natureza porque a coloração os torna muito vulneráveis a pedradores. Por este motivo, existem apenas cerca de 200 exemplares em zoológicos de todo o mundo.