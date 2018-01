Tigres são encontrados em freezer nos EUA Restos mortais de pelo menos 30 tigres e de outros 58 felinos foram encontrados em um freezer durante uma batida policial em uma casa do Condado de Riverside, na Califórnia. John Weinhart, diretor da organização não-governamental Tiger Rescue - acusado de maus tratos contra animais -, foi preso terça-feira e libertado após pagar fiança de US$ 15 mil. A mulher dele, Marla Smith, e o veterinário Wendelin Ringel também foram presos e libertados sob fianças de US$ 15 mil e US$ 5 mil, respectivamente. A polícia não soube informar a causa da morte dos animais - alguns de três e quatro anos de idade. A ONG se defendeu, garantindo que os animais sempre foram bem alimentados. As autoridades foram à casa de Weinhart depois de receber denúncias anônimas dando conta de que ele tinha filhotes de tigres e crocodilos em sua propriedade. Weinhart tinha licença para criar felinos, mas o condado de Riverside proíbe a presença de animais em casas.