Tillerson e Sergey Lavrov se encontram pela primeira vez após sanções contra Rússia

Os principais diplomatas dos Estados Unidos e Rússia estão reunidos pela primeira vez desde que os EUA impuseram uma série de sanções contra Moscou. O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, e o ministro do Exterior da Rússia, Sergey Lavrov, estão em Manila, nas Filipinas, para participar do encontro da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Os dois diplomatas, entretanto, apenas sorriram para as câmeras. Os jornalistas tiveram acesso apenas a uma pequena parte do início da conversa e nada muito significativo foi falado. Os dois ignoraram a pergunta de um jornalista que quis saber como as novas sanções poderiam afetar suas discussões hoje.

No início da semana anterior, Rex Tillerson disse que nem ele nem o presidente Donald Trump estão "muito felizes" com as novas sanções contra a Rússia que foram aprovadas pelo Congresso. Tillerson disse, no entanto, que as sanções mostram que os americanos estão frustrados com Moscou, ainda que queiram que os EUA tenham um relacionamento funcional com a potência nuclear. / AP