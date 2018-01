Times de brasileiros perdem na NBA Os times onde atuam jogadores brasileiros não foram bem na rodada de domingo da NBA. O Denver Nuggets, do ala Nenê, perdeu para o Nova York Knicks por 107 a 96. O Toronto Raptors, do pivô Rafael, foi derrotado em casa pelo Miami Heat, por 106 a 98. E o New Orleans Hornets, do armador Alex Garcia, caiu diante do Washington Wizards: 88 a 69. Os outros resultados da rodada foram: Filadélfia Sixers 107 Milwaukee Bucks 101; Portland Trail Blazers 98 Utah Jazz 88; Golden State Warriors 99 Charlotte Bobcats 87; Los Angeles Lakers 105 Orlando Magic 98. Hoje Phoenix Suns, do armador Leandrinho, joga com Orlando Magic, enquanto o Cleveland Cavaliers, de Anderson Varejão, pega o Memphis Grizzlies. O Phoenix lidera a Divisão Pacífico, com 17 vitórias e 3 derrotas, e o Cleveland está em primeiro na Divisão Central, com 12 resultados positivos e 8 negativos.