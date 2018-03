Timor Leste assina Convenções de Genebra Timor Leste, que recentemente conquistou sua independência, tornou-se o 191º país a assinar as Convenções de Genebra sobre procedimentos em tempo de guerra. O Timor Leste apresentou a documentação de adesão às Convenções no mês passado, disse o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), em Genebra. As quatro Convenções de Genebra, estabelecidas em 1949, são a base do direito internacional humanitário para situações de guerra. Elas impõem limites sobre os métodos utilizados para conduzir a guerra e exigem que as partes em litígio adotem medidas de proteção e cuidados com os civis e prisioneiros de guerra. O CICV, que se mantém neutro nos conflitos, é nomeado pelos tratados como o "guardião" das Convenções e deve ser respeitado pelos países signatários. O CICV disse que esteve presente em Timor Leste desde 1979 e que continua seu trabalho no país visitando os detidos, buscando pessoas desaparecidas e treinando as forças de segurança em leis humanitárias. A agência também está se preparando para implantar uma Sociedade da Cruz Vermelha em Timor Leste.