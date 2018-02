Timor Leste ingressará em comunidade dos países de língua portuguesa Mais jovem nação independente do planeta, o Timor Leste vai formalizar nesta semana seu ingresso na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) durante a reunião dos chefes de Estado da entidade, que ocorre em Brasília na quarta e na quinta-feira. Apesar disso, somente dentro de dez anos, aproximadamente, o Timor, um pequeno território do arquipélago indonésio, colonizado por Portugal, deverá voltar a ser um país de fala majoritariamente portuguesa. A estimativa foi feita pelo próprio presidente do Timor Leste, Xanana Gusmão, que nesta segunda-feira iniciou sua primeira visita oficial ao Brasil. Independente desde maio passado, o Timor foi administrado nos últimos três anos pela Organização das Nações Unidas (ONU), depois da guerra de independência contra a Indonésia, que ocupou o país durante 24 anos. Durante a invasão indonésia, o ensino do português foi proibido e professores foram presos ou expulsos do país. O resultado, segundo Xanana, é que hoje apenas 15% dos 800 mil timorenses falam o português com fluência, a maioria da geração que tem 35 anos ou mais. A maior parte dos habitantes se expressa melhor em dialetos locais ou na língua indonésia, uma variação do malaio. Hoje, durante encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso, no Palácio do Planalto, Xanana pediu a ajuda do Brasil para que o Timor possa recuperar o português "como um dos elementos da soberania e da identidade nacional". A idéia, segundo ele, é levar professores brasileiros para ensinar no Timor. Hoje, alguns programas de alfabetização já são conduzidos com a ajuda da Pastoral da Criança, ligada à Igreja católica. "Temos um desafio de longo prazo, que começa nos bancos da escola, de conseguir em dez anos ter uma nova geração falando português", disse Xanana, em entrevista no Itamaraty. O ensino do português foi um dos três pontos de um programa de cooperação entre o Brasil e o Timor Leste, acertado hoje no encontro dos dois presidentes, que será administrado por uma comissão mista dos dois países. Os outros dois pontos são a formação de recursos humanos e a asssistência técnica para desenvolver áreas como a agricultura, a pecuária, o reflorestamento, a melhoria de sementes e a saúde. Um dos elementos mais importantes dessa cooperação, segundo Xanana Gusmão, será o apoio brasileiro para estruturar o sistema judiciário e ajudar na formação técnica dos juízes timorenses. Ele explicou que uma Justiça independente e apartidária, ao lado de uma imprensa livre e atuante, são dois dos pilares mais importantes da construção da jovem e frágil democracia do Timor Leste. Xanana Gusmão resumiu a experiência de governar o país depois da independência a "muita dor de cabeça". Ele admitiu ainda ter "muito medo de falhar" e "a consciência de que tem de aprender muito". "O bom governo se faz aprendendo", afirmou. Brasil e Portugal foram os dois países que mais atuaram diplomaticamente em favor da independência do Timor. O país, que deve receber uma ajuda de US$ 340 milhões de outras nações e de organismos multilaterais de crédito nos próximos três anos, está buscando também atrair investimentos para a incipiente economia. As áreas mais promissoras, segundo Xanana, são a pesca, o turismo, a pecuária e a agricultura. O país tem como atrativo o mercado interno, que é pequeno, mas, segundo ele, pode funcionar como ponte para se atingir os consumidores da Indonésia ou da Malásia.