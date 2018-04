Timor Leste inicia operação contra rebeldes Militares do Timor Leste e forças internacionais iniciaram uma operação contra os rebeldes escondidos nas montanhas próximas à capital depois da tentativa de assassinato ao presidente do país, afirmou no sábado o comando militar. O vencedor do Nobel José Ramos-Horta, 58, está se recuperando num hospital na Austrália após ser baleado e gravemente ferido durante um ataque de soldados rebeldes à sua casa, em Dili, na segunda-feira. O primeiro-ministro Xanana Gusmão escapou ileso de outro tiroteio, também atribuído aos seguidores do líder rebelde Alfredo Reinado, morto durante o ataque a Ramos-Horta. "Sabemos que os moradores estão escondendo (os rebeldes). Pedimos que as pessoas parem de protegê-los porque, ao fazer isso, colocam suas vidas em risco", disse o brigadeiro-geral Taur Matan Ruak, chefe das forças armadas do Timor Leste, em coletiva de imprensa. "Pedimos que as pessoas contribuam para uma solução pacífica ao problema. Há dois anos elas apóiam Alfredo, mas o que conseguiram?" Ruak disse que as forças de segurança estão interrogando mais de 30 pessoas ligadas aos ataques e começaram a revistar casas em busca dos rebeldes.