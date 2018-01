Timor Leste já é um país independente O Timor Leste, uma terra há tempos traumatizada pelas ocupações estrangeiras, obteve sua independência à zero hora de segunda-feira - 12 horas deste domingo pelo horário de Brasília -, em uma eufórica cerimônia na capital Dili. A proclamação solene de independência do mais novo país do mundo foi feita pelo líder parlamentar Francisco Guterres, seguida por um discurso do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan. "Eu declaro a criação da República Democrática do Timor Leste como país independente e soberano", disse Guterres. "Glória aos heróis de nossa libertação." Minutos mais tarde, o ex-líder guerrilheiro José Alexandre Xanana Gusmão foi conduzido ao cargo de primeiro presidente do país. No mês passado, ele venceu por esmagadora maioria as eleições presidenciais timorenses.