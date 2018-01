Timor Leste realiza primeiras eleições O Timor Leste sufraga hoje (30), as primeiras eleições livres no país após a independência da Indonésia, e o clima é tranqüilo entre os votantes, que esperam pacificamente para eleger os 88 representantes da Assembléia Constituinte que deverá se formar. Os centros eleitorais não registraram casos de violência, somente algumas poucas falhas nos processos de votação. É amplamente esperado que a Assembléia adote um sistema presidencial, com eleições para eleger um novo chefe de Estado em abril de 2002. Ela terá a função de primeiro parlamento do país, já que a ONU deixará de administrar Timor Leste. Em 1999, uma votação transcorreu em uma atmosfera de medo no Timor Leste, sob os olhos atentos e repressivos dos militantes. Mas, mesmo assim, o desejo pela liberdade e democracia levou 98% dos eleitores às urnas. As eleições de hoje acontecem no aniversário daquelas de três anos atrás, ocorridas ainda sob o terror do domínio indonésio. Ainda há dúvida sobre quem será o vencedor da eleição. No entanto, a Frente Revolucionária por um Timor Leste Independente (FRTLI), que concentra esforços pela independência do país, parece ter uma confortável liderança.