Timor Leste vai decretar prisão de 18 suspeitos por atentados O procurador-geral de Timor Leste, Longuinhos Monteiro, disse na quarta-feira que vai ordenar a prisão de 18 supostos envolvidos nos atentados desta semana contra o presidente José Ramos-Horta e o primeiro-ministro Xanana Gusmão. Ramos-Horta ficou gravemente ferido no atentado ocorrido em sua casa na manhã de segunda-feira, enquanto Gusmão escapou ileso dos tiros contra sua comitiva, em outro ponto da capital, Dili. "Estamos chegando hoje à conclusão de decretar as prisões", disse Monteiro a jornalistas, acrescentando haver "99 por cento" de provas contra os acusados. "Mas não quer mencionar os nomes dos envolvidos a esta altura", afirmou. Alguns analistas prevêem mais violência e turbulências políticas nesta ex-colônia portuguesa depois da morte do líder rebelde Alfredo Reinaldo, baleado durante o ataque à casa de Ramos-Horta. Centenas de seguidores de Reinaldo, alguns chorando, outros gritando "viva Alfredo", se reuniram na quarta-feira na casa dele, em Dili, para ver a chegada do corpo. Eles insistiram em abrir várias vezes o caixão para confirmar a identidade do morto. "Embora você esteja morto, seu espírito viverá para sempre e vamos continuar sua luta", gritou um homem no local, onde havia forte vigilância de tropas da ONU. Soldados australianos continuam chegando a Dili para reforçar a força internacional de paz e um destacamento de 1.600 policiais da ONU, responsáveis pelo cumprimento do estado de emergência declarado depois dos atentados de segunda-feira. Ramos-Horta continua internado num hospital de Darwin, no norte da Austrália, onde foi novamente operado na quarta-feira. O cirurgião Phil Carson disse que durante a operação ficou evidente que o presidente deve ter recebido dois tiros, e não três, como foi inicialmente noticiado. Carson disse que Ramos-Horta ainda deve ser submetido a novas cirurgias e ficará com cicatrizes consideráveis, mas deve ter uma plena recuperação. (Reportagem adicional de Tito Belo e Telly Nathalia em Dili e Rob Taylor em Canberra)