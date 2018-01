Timor não receberá refugiados em barco norueguês A possibilidade de Timor Leste receber temporariamente os 460 clandestinos, do Afeganistão e Paquistão, que se encontram num barco norueguês no Oceano Índico, chegou a ser considerada pelo ministro das Relações Exteriores, José Ramos Horta, mas foi descartada posteriormente por Sérgio Vieira de Mello, administrador transitório do Timor em nome das Nações Unidas. José Ramos Horta, prêmio Nobel da Paz, ressaltou que o asilo que o Timor Leste poderia dar a esses refugiados seria temporário e estaria condicionado ao recebimento de ajuda internacional para o alojamento e manutenção deles. O responsável do Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas no Timor Leste, Bernard Cublat, informou que tem capacidade para receber 15 mil pessoas se necessário. Os governos da Austrália e Indonésia recusaram dar asilo aos clandestinos. As condições de vida no barco, que teria capacidade para 40 pessoas, estão se deteriorando rapidamente. "Austrália e outros países interessados se deram conta que transferir o problema desses infelizes para um território ainda em convalescência talvez não fosse a melhor opção", declarou Sérgio Vieira de Mello. Ele afirmou ter recebido um telefonema do ministro das Relações Exteriores da Austrália, Alexandre Downer, informando que a opção Timor Leste já tinha sido descartada. "Também estive em contato com Durban e soube que esse assunto está sendo tratado pelo secretário-geral das Nações Unidas e pelo Comissário para os Refugiados, Rud Lubers, bem como outros protagonistas principais, que acredito se tratarem da Austrália e da Noruega - afirmou.