Tio-avô de líder liberou campo Barack Obama foi o primeiro presidente dos EUA a visitar o campo de concentração de Buchenwald, onde se estima que 56 mil pessoas tenham sido assassinadas. No entanto, não foram apenas razões políticas que o levaram até lá. O tio-avô materno de Obama Charlie Payne estava entre os soldados dos EUA que, em abril de 1945, liberaram o complexo de 130 subcampos de Buchenwald das tropas do Terceiro Reich. "Escuto falar desse lugar desde pequeno nas histórias de meu tio-avô", contou o presidente a jornalistas depois de conhecer o campo. "Sei que ele voltou em estado de choque, falava muito pouco e se isolava por meses de nossa família e de seus amigos. Ficava sozinho com as dolorosas memórias que não deixavam sua cabeça." Erigido em 1937, Buchenwald foi um dos primeiros campos de concentração do regime de Adolf Hitler. Foi também uma das maiores instalações do tipo construídas dentro das fronteiras da Alemanha. A 89.ª Divisão de Infantaria dos EUA tomou o controle de Buchenwald em 11 de abril de 1945, sob o comando do general George Patton. Tropas nazistas, porém, já haviam o abandonado três dias antes, temendo a ofensiva aliada. Em seguida, as instalações foram entregues à URSS, que voltou a usá-las como campo de prisioneiros - dessa vez para supostos criminosos políticos. O temido Comissariado do Povo (NKVD) controlava Buchenwald. Em 1950, Moscou decidiu parar de usar o campo e ordenou sua demolição parcial.