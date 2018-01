Tirar Maduro não é prioridade, diz MUD

CARACAS - A coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) deve definir na noite desta sexta-feira, 11, qual agenda política implementará na próxima legislatura da Assembleia Nacional venezuelana, quando terá maioria de dois terços dos deputados. Mas líderes opositores disseram que um referendo revogatório do presidente Nicolás Maduro não está entre as prioridades.

Os 112 deputados da oposição eleitos no domingo se reuniram em um hotel de Caracas para discutir quais serão as prioridades da nova legislatura, na qual o antichavismo terá poderes inéditos, como destituir ministros, vice-presidentes, juízes e até convocar um referendo sobre a permanência de Maduro no cargo sem a necessidade de colher assinaturas, o que foi rejeitado pelo Primeiro Justiça, a maior legenda opositora.

“Se trocarmos um sectarismo por outro, estaremos lendo mal a situação. Não vamos aniquilar ninguém”, disse o coordenador do partido, Julio Borges, cotado para presidir a Assembleia Nacional, ao diário El Nacional. “Já conseguimos unir a oposição, agora precisamos unir o país.”

Borges disse também que será necessário mudar radicalmente o modelo econômico em vigor na Venezuela, marcado pelo controle de preços e de importações, que provocou um cenário de escassez e inflação, além de promover os direitos humanos e democráticos. “O caminho que parece o mais curto, às vezes, é o mais comprido”, disse Borges. “O importante é resolver o problema da economia.”

Outra ação prioritária da MUD é soltar os líderes opositores presos desde os protestos de 2014, entre eles Leopoldo López e Antonio Ledezma. Hoje, um comitê de deputados eleitos tentou visitar López no presídio de Ramo Verde, nos arredores de Caracas, mas não conseguiu entrar para entregar a mensagem de que buscarão sua libertação. / REUTERS