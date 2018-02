Tiro mata criança palestina; multidão faz doações ao Hamas Uma menina de 11 anos foi morta na cozinha de sua casa por uma bala perdida, no momento em que tropas israelenses abriam fogo na vizinhança, informam parentes e médicos. A menina, Iman Tulbeh, foi atingida na cabeça. Os soldados de Israel estavam atirando na direção do bairro de al-Amal, na cidade de Khan Younis, informam testemunhas. Militares israelenses informam que guerrilheiros haviam disparado um foguete a partir da região, e que as tropas apenas responderam ao fogo. O Exército informa que o incidente está sob investigação. Os parentes da vítima dizem que Tulbeh ajudava a mãe na cozinha quando uma bala entrou pela janela aberta, atingiu a menina na face e saiu pela nuca. Na Cidade de Gaza, o grupo radical palestino Hamas prorrogou uma campanha de arrecadação de recursos pela noite, com milhares de doadores ainda na fila aguardando a vez para colaborar com o grupo, que pediu dinheiro para enfrentar Israel.