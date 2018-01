Tiros de tropas dos EUA matam duas crianças ao sul de Bagdá Duas crianças morreram, vítimas de disparos das tropas dos Estados Unidos, ao sul de Bagdá, e 37 corpos foram achados nas últimas 24 horas em vários pontos do Iraque. As duas crianças morreram na sexta-feira à noite na região de Al-Daura, localizada no sul de Bagdá, informou uma fonte do Ministério do Interior do Iraque. O Exército americano, até agora, não confirmou nem desmentiu o incidente. A mesma fonte revelou que no bairro de al-Amel, no sul da capital, um civil morreu e outro foi ferido após um tiroteio entre grupos armados e milicianos curdos, que integram as forças mobilizadas pelo novo plano de segurança para Bagdá. Além disso, três pessoas foram feridas na noite de sexta-feira pela explosão de bombas que atingiram imóveis da região de al-Hoseinat, no norte da capital, disse a fonte. A Polícia encontrou 37 corpos crivados de balas e com sinais de torturas em diferentes pontos da capital e na província de Nínive, 440 quilômetros ao norte de Bagdá, nas últimas 24 horas. Entre os corpos achados em Níive está o de um capitão de Polícia que tinha sido seqüestrado há poucos dias, acrescentaram as fontes. A maioria das vítimas estava amarrada e com os olhos vendados.