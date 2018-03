Tiros fecham locais de votação na Macedônia e matam um

Vários incidentes foram registrados durante as eleições legislativas na Macedônia, que acontecem neste domingo,1. Segundo Ermira Mehmeti, porta-voz do principal partido étnico albanês no país, o União Democrática para a Integração, a sede da entidade na capital, Skopje, foi atacada a tiros e uma pessoa ficou ferida. Ermira disse que membros do partido estavam no prédio quando um "grande tiroteio começou". Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas. Paralelamente, o porta-voz da comissão eleitoral, Zoran Tanevski, afirmou que locais de votação no vilarejo de Aracinovo foram fechados após um tiroteio que feriu uma pessoa. A eleição poderia provar ao país esperança para integrar a União Européia, mas mesmo antes da votação, as campanhas foram marcadas por violência. A sessão mais violenta começou com rebelião étnica Albânia em Aracinovo, uma vila perto de Skopje. A Grécia se nega a permitir a integração da Macedônia no bloco europeu,ao menos que ela troque de nome. A Macedônia antecipou as eleições legislativas por causa da crise política desencadeada pela independência do vizinho Kosovo e pela decisão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de não convidar o país para um processo de adesão.