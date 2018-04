Tiros no carnaval de New Orleans deixam 5 feridos Cinco pessoas, entre elas uma criança, foram feridas por tiros de armas de fogo no percurso de uma parada de Mardi Gras, informou a polícia de New Orleans. Dois suspeitos de autoria dos disparos foram detidos. Bob Young, porta-voz da polícia local, disse que os disparos começaram a ser efetuados por volta das 13h40 locais no percurso de um trio elétrico que puxava foliões durante o carnaval de New Orleans. As vítimas foram socorridas em hospitais próximos. As autoridades locais informaram que cinco pessoas ficaram feridas, inclusive uma criança atingida de raspão. Acredita-se que nenhuma das vítimas corra risco de morte. As informações são da Associated Press.