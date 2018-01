Tiros são ouvidos perto de diplomatas dos EUA no Líbano Tiros foram ouvidos perto de um comboio da Embaixada dos Estados Unidos no Líbano que viajava pelo leste do país, disseram funcionários da diplomacia americana. Agentes de segurança libaneses disseram que o comboio americano não era o alvo dos tiros. A segurança libanesa responsabilizou um ladrão foragido pelos tiros. O ladrão teria feito disparos ao perceber a aproximação da polícia, a kilômetros da estrada em que iam os diplomatas americanos. De acordo com a Embaixada americana no Líbano, não foram disparados tiros em resposta.