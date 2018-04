Tiroteio após briga em boate deixa dois mortos nos EUA Um tiroteio nesta madrugada do lado de fora de uma boate em Baltimore, nos Estados Unidos, após uma grande briga no local, terminou com dois mortos, um deles policial. Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas outro policial e três mulheres. Ninguém foi imediatamente preso, mas dezenas de pessoas foram levadas à delegacia e estavam sendo interrogadas.