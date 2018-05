Tiroteio deixa 2 mortos no sul do Líbano Funcionários da segurança libanesa disseram que a permissão a respeito de uma construção no sul do Líbano levou a um confronto que deixou duas pessoas mortas nesta quinta-feira. O choque ocorreu na cidade portuária de Tiro e levou a confrontos entre moradores e policiais e também soldados do exército, que tentaram impedir a construção ilegal de casas em terras do Estado.