Tiroteio deixa duas crianças mortas no México

As duas crianças mortas eram dois irmãos de 5 e 8 anos, que viajavam de carro com a família numa rodovia quando começou o tiroteio perto da cidade de Nuevo Laredo, informou o governo do Estado de Tamaulipas. Nuevo Laredo fica na fronteira com os Estados unidos, onde no outro lado do rio está a cidade de Laredo (Texas). Dois supostos traficantes também foram mortos no tiroteio.

Um dos familiares foi atingido com um tiro no estômago e outros quatro tiveram ferimentos leves. Todos estão internados no Hospital Geral de Nuevo Laredo. O Exército mexicano não fez comentários sobre o incidente.