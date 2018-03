Tiroteio deixa três mortos em supermercado de New Jersey

WASHINGTON - Pelo menos três pessoas morreram nesta sexta-feira, 31, em um tiroteio em supermercado de Old Bridge, em New Jersey. O suposto autor dos disparos está entre as vítimas.

Segundo o prefeito Owen Henry, o incidente aconteceu por volta de 4 horas da madrugada (horário local) no supermercado Pathmark. O estabelecimento foi fechado no momento do ataque e foi reaberto duas horas mais tarde.

Fontes policiais afirmaram que uma das vítimas foi uma mulher de 18 anos e que o suspeito era um homem de 23. Até o momento não se sabe o que motivou o ataque e se atirador se suicidou ou foi morto pelos policiais. Old Bridge está localizada a cerca de 40 km de Nova York.

Outros casos

Os Estados Unidos já tiveram três casos de ataques em massa no verão. No dia 24 de agosto, há uma semana, uma pessoa foi morta por um atirador em frente ao Empire State Building. O suspeito foi morto logo após o ataque.

No dia 20 de julho, James Holmes, 24, matou 12 pessoas durante a estreia do filme "Batman - o cavaleiro das trevas ressurge", em Aurora. Os promotores apresentaram 142 acusações contra ele: 24 de assassinato, 116 tentativas de assassinato, além de uma acusação de posse de artefato explosivo e outra de cometer crime com violência.

No dia 23 do mesmo mês, a polícia do Maine, nos Estados Unidos, prendeu um homem fortemente armado que transitava por uma rodovia levando recortes sobre o massacre de Aurora e que disse ter visto o novo filme do "Batman" com uma pistola carregada. No carro dele, os policiais acharam um rifle AK-47, quatro pistolas e várias caixas de munição, segundo autoridades do Estado.

Em 5 de agosto,um homem armado matou seis pessoas e feriu gravemente três em um templo religioso de Wisconsin.

Com agências de notícias