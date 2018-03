Tiroteio deixa um americano morto no Kuwait Um norte-americano morreu e outro ficou ferido na manhã desta terça-feira depois que desconhecidos atiraram contra eles em uma rua próxima a base militar dos EUA, na Cidade do Kuwait, capital do Kuwait. Um porta-voz da embaixada americana no Kuwait disse que os dois estavam conversando dentro do carro, ao norte da cidade do Kuwait, próximo do Campo Doha, quando foram atingidos. Segundo a rede de TV Al-Jazira, do Catar, citando fontes diplomáticas, o tiroteio teria acontecido em frente a uma loja da rede McDonalds. Nenhuma informação sobre quem efetuou os disparos e qual a motivação foi esclarecida.