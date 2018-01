Homem armado mata uma pessoa e fere duas em Amsterdã

AMSTERDÃ - Ao menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em Amsterdã, na capital da Holanda depois de um suspeito abrir fogo perto de um parque de diversões na noite desta sexta-feira, 26.

A polícia acredita que trata-se de um crime comum e os primeiros indícios descartam a possibilidade de um atentado terrorista.

Schietincident Grote Wittenburgerstraat: 1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht. Recherche is uitgebreid onderzoek gestart. Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 de janeiro de 2018

De acordo com a policia local, algumas ruas foram fechadas no centro da cidade. Testemunhas do crime disseram que um homem foi baleado perto da entrada do parque, no leste da cidade, a cerca de dois quilômetros da Estação Central de trens de Amsterdã.

Equipes de emergência foram deslocadas para o local. O suspeito, segundo testemunhas, fugiu logo após o disparo. De acordo com o jornal De Telegraaf, uma disputa entre gangues pode ter motivado os disparos. /EFE