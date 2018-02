Tiroteio deixa um morto em universidade da Carolina do Norte

WASHINGTON - Um tiroteio em um campus universitário na cidade de Goldsboro, na Carolina do Norte, matou uma pessoa, de acordo com a porta-voz da cidade, Kim Best.

O caso ocorreu na Wayne County Community College. A porta-voz disse que as autoridades estão procurando o homem armado, mas não disse se ele ainda estava dentro do campus. O estado de alerta acionado na instituição e permanece ativo, pois as autoridades consideram que ainda há risco de mais tiroteios.

O suspeito é um homem branco com cavanhaque e uma tatuagem sobre o olho esquerdo, segundo explicou à rede de televisão "CNN" o diretor-adjunto de operações do condado, Daniel Wiggins. O diretor-adjunto confirmou que uma pessoa morreu e que até o momento não há registro de feridos.

O serviço de emergência recebeu uma chamada às 8h do horário local (9h, no horário de Brasília), sobre um atirador que estava no campus. As autoridades ainda não sabem qual era o tipo da arma de fogo que foi utilizada. / AP e EFE