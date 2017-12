Tiroteio durante culto deixa três mortos nos EUA Uma mulher armada abriu fogo hoje em um templo da cidade norte-americana de Atlanta, durante um culto, matando a mãe dela e o pastor antes de se suicidar, segundo a polícia. O tiroteio aconteceu entre 8h e 8h30 (horário local), em Kirkwood, bairro de Atlanta. Segundo o tenente Randall Robinson, não havia mais ninguém no templo no momento do tiroteio. Ainda de acordo com ele, um dos mortos era o reverendo J. C. Reynolds, pastor da igreja Turner Monumental A.M.E. "Trata-se de uma mulher de 43 anos que entrou no templo e matou a mãe dela e o pastor antes de se suicidar", disse Robinson. A polícia não divulgou os nomes da mãe e da filha e abriu uma investigação para esclarecer o caso.