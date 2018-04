Tiroteio e explosão matam 5 em Bagdá Autoridades iraquianas informaram ontem que cinco pessoas foram mortas durante um tiroteio contra forças de segurança em Bagdá e após a explosão de uma bomba na capital do país. O primeiro ataque ocorreu no bairro xiita de Al-Shaab, quando homens armados abriram fogo contra policiais, matando dois agentes e ferindo outro. Mais tarde, no bairro de Kazimiyah, uma bomba foi detonada a 500 metros de um templo xiita, deixando vários edifícios destruídos, três mortos e pelo menos 14 feridos.