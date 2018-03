Tiroteio em aeroporto dos EUA acaba com um morto Um homem morreu e um agente da Polícia ficou gravemente ferido em um tiroteio ocorrido nesta quinta-feira no aeroporto da cidade americana de Cleveland, no Estado de Ohio, informaram fontes oficiais. Segundo o diretor de segurança da Prefeitura de Cleveland, Martin Flask, o incidente aconteceu na área de check-in do Hopkins International Airport de Cleveland, por volta das 10h (11h de Brasília), quando o homem se dirigiu ao balcão de uma companhia aérea e exigiu uma passagem para Chicago. Dois agentes da Polícia foram tentar acalmá-lo. Irritado, o homem, que não foi identificado, tirou a pistola de um dos guardas. Logo depois, atirou duas vezes no peito de um dos agentes, que está internado em estado grave. Um terceiro guarda disparou contra o atirador, que chegou morto ao hospital. O aeroporto permanece aberto, embora alguns vôos tenham sido atrasados. As autoridades policiais interrogam agora o pessoal do guichê que testemunhou o tiroteio, segundo informou Fred Szabo, diretor das instalações.