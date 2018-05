Tiroteio em base aérea de Cabul mata 8 soldados da Otan e um civil

CABUL - Oito soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) morreram nesta quarta-feira, 27, em um tiroteio na base aérea militar próxima ao Aeroporto Internacional de Cabul, no Afeganistão, informaram fontes oficiais.

Segundo a Força Internacional de Assistência à Segurança, o ataque foi cometido por um ex-piloto das forças aéreas do país e matou também um funcionário civil terceirizado da base aérea. "Ainda estamos investigando o incidente", disse um porta-voz da organização.

A nacionalidade dos soldados da Otan ainda não foi divulgada. Porém, jornais do Afeganistão afirmam que a maioria deles era americana.

O porta-voz do Ministério da Defesa, Zahir Azimi, confirmou à Efe que o ataque foi realizado por um "piloto militar veterano" afegão, que foi morto no final do tiroteio. Ele acrescentou que dois membros das forças de segurança afegãs também ficaram feridos.

O Taleban assumiu a autoria do atentando. Primeiramente, o porta-voz do grupo, Zabiulah Muyahid, disse que o ataque foi cometido por um "combatente que já trabalhou na base aérea de Cabul".

Depois, o grupo enviou um comunicado a imprensa afirmando que era um "agente camuflado", que utilizou um uniforme militar para ter acesso à instalação graças a um contato.

O ataque aconteceu às 11 horas, horário local, (3h30 horário de Brasília). É o último de uma série contra as forças afegãs e internacionais cometida por rebeldes que se infiltram nos corpos de segurança ou se camuflam com seus uniformes.

A Otan, que tem 150 mil soldados enviados no país centro-asiático, começará em julho deste ano a transferir gradualmente a responsabilidade da segurança ao Exército e Polícia afegãos, um processo que deve concluir em 2014, segundo os prazos previstos.

Com AP e Efe

Atualizada às 12h20