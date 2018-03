Tiroteio em cassino deixa três mortos nos EUA Um confronto armado entre gangues de motoqueiros em um cassino deixou 3 mortos e 12 feridos feridos na cidade de Laughlin, a 150 quilômetros a sudeste de Las Vegas, nos Estados Unidos, segundo informou a emissora de rádio americana KGMN-FM. Depois do tiroteio entre dois grupos rivais, que aconteceu na madrugada de hoje onde estava sendo realizado o encontro anual entre clubes de motoqueiros, com mais de 80 mil participantes, a polícia prendeu mais de 100 pessoas e impediu o tráfego nas pontes mais próximas do rio Colorado.