Tiroteio em Chicago deixa quatro mortos Um homem matou três pessoas antes de ser morto em um tiroteio com a Polícia no centro de Chicago, no norte dos Estados Unidos, segundo informações oficiais. O diretor de Polícia da cidade, Phil Cline, afirmou que, ao entrar no edifício, o homem pediu para falar com uma de suas futuras vítimas. Ele levava um envelope, no qual aparentemente havia um revólver, uma faca e um martelo. Durante o tiroteio ele manteve um refém. "Não era um funcionário do local, mas achamos que ele já tinha tido algum contato com o pessoal do escritório", acrescentou Cline. Uma quinta vítima, uma mulher ferida, teve que ser levada a um hospital em estado grave, e o refém saiu ileso, disseram as fontes policiais. Além disso, Cline admitiu a possibilidade de que o homem, que até agora não foi identificado, tenha cometido suicídio. As causas da morte só poderão ser determinadas depois de uma autópsia. O episódio aconteceu no edifício Citigroup Center, no centro de Chicago (Illinois), que abriga escritórios de advogados e empresas de eletrônica.