Tiroteio em drive-thru mata duas pessoas nos EUA Um homem armado abriu fogo contra um veículo em um drive-thru lotado de um McDonald´s em Mobile, no Alabama, matando duas pessoas e ferindo outra. Segundo autoridades locais, o tiroteio, ocorrido na tarde de quarta-feira, deixou marcas de bala nas proximidades de uma creche. Mais de uma dúzia de pessoas, incluindo várias crianças, estavam no interior do restaurante quando os tiros começaram. Segundo o porta-voz da polícia de Mobile, o oficial Eric Gallichant, ninguém na lanchonete ou na creche ficou ferido. Ele afirmou que Jonathan Taylor, de 20 anos, foi baleado no abdômen e, logo após, dirigiu-se ao Centro Médico da Universidade do Sul do Alabama. O chefe de polícia local, Lester Hargrove, afirmou que "o que vocês têm aqui é uma absoluta negligência. Há crianças aqui, velhos e adultos. Não há absolutamente nenhuma consideração à vida humana". O advogado John Tyson Jr. disse que os tiros foram disparados contra a traseira de um carro que se dirigia à cabine de pagamento. O atacante fugiu em um veículo que o esperava. Nenhuma prisão foi feita até o momento. Gallichant afirmou que as vítimas são Demarcus Jones, 22, e Michael Tunstall, 19.