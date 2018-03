Tiroteio em escola de Atlanta deixa 2 feridos Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio ocorrido no colégio Price Middle, na região sudeste de Atlanta, no Estado americano de Geórgia. A informação foi veiculada pela imprensa local e não foi confirmada pela polícia da região. De acordo com jornais, três suspeitos foram detidos após a chegada dos policiais à unidade de ensino. Um dos feridos teria 14 anos, ainda de acordo com as primeiras informações. Pais de alunos correram ao colégio em busca de notícias.