Tiroteio em escola de Ohio deixa estudantes feridos

Os disparos ocorreram na manhã desta segunda-feira na Chardon High School, que tem 1.100 alunos e fica a cerca de 50 quilômetros de Cleveland, disse a vice-xerife Erin Knife. Ela não tinha informações sobre o número de vítimas, mas relatos de vários meios de comunicação dizem que quatro estudantes foram atingidos.

Imagens de televisão mostraram pais de alunos levando seus filhos para longe do prédio da escola. Havia ambulâncias nas proximidades da escola.

O superintendente Joseph Bergant II disse à emissora de televisão WKYC que o suspeito está detido. Ele não tinha informações sobre a gravidade dos ferimentos dos estudantes.

Uma porta-voz do sistema de saúde metropolitano de Cleveland disse que um helicóptero médico foi enviado para o local. As escolas da região foram fechadas. As informações são da Associated Press.