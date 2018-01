Tiroteio em escola do Kentucky deixa um morto e vários feridos

Uma pessoa morreu e diversas ficaram feridas em um tiroteio nesta terça-feira em uma escola numa área rural do Kentucky, nos Estados Unidos.

Segundo o governador Matt Bevin, o crime ocorreu em uma escola secundária no condado de Marshall.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us... — Governor Matt Bevin (@GovMattBevin) 23 de janeiro de 2018