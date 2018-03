Tiroteio em escola dos EUA deixa um estudante ferido

BALTIMORE, MARYLAND - Um tiroteio em uma escola de Baltimore, em Maryland, feriu um estudante de 17 anos nesta segunda-feira, 27, segundo o canal local "WJZ-TV". O incidente fez com que o local fosse evacuado.

Um jovem suspeito de ter realizado o ataque foi detido. O estudante baleado foi levado de helicóptero para um hospital da região. Ainda não se sabe a gravidade de seu estado de saúde. A polícia do condado de Baltimore está investigando o caso, que ocorreu no primeiro dia de aula após as férias.

Segundo informações ainda não confirmadas, o ataque aconteceu na cafeteria da escola e a vítima foi atingida nas costas. Os primeiros informes sobre o ocorrido descartam a existência de mais feridos.

Aguarde mais informações