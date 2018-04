Tiroteio em escola na Finlândia deixa ao menos 2 mortos Mais de duas pessoas foram mortas durante um tiroteio nesta quarta-feira em uma escola no sul da Finlândia, informou uma autoridade médica local. Horas antes do tiroteio, um vídeo prevendo um massacre foi colocado no YouTube. "Não posso confirmar o número exato de mortos, mas definitivamente há mais de dois", disse à Reuters Eero Hirvensalo, acrescentando que uma pessoa em estado grave foi levada a um hospital da capital Helsinque. Um dos atingidos foi o diretor da escola, segundo Tuula Panula, porta-voz do município de Tuusula, que fica a cerca de 60 km da capital. O vídeo mostra uma foto de uma escola que parece ser o Colégio Jokela, onde o tiroteio ocorreu. Depois a foto se fragmenta para revelar uma fotografia em vermelho de um homem apontando uma arma para a câmera. Ele é intitulado "Massacre do Colégio Jokela -- 7/11/2007" e foi colocado por um usuário chamado Sturmgeist89. Sturmgeist significa espírito da tempestade em alemão. Um professor no local disse à Reuters que o atirador era aluno do colégio. "Parecia irreal, um aluno que eu mesmo dei aula correu na minha direção, gritando, com uma pistola na mão", contou Kim Kiuru. Apesar de a Finlândia ter a terceira maior proporção de armas de fogo per capita do mundo, incidentes violentos são raros em escolas finlandesas.