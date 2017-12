Ataque a tiros em escola no Novo México deixa ao menos três mortos

WASHINGTON - Ao menos três pessoas morreram nesta quinta-feira, 7, em um ataque a tiros em uma escola de Ensino Médio na cidade de Aztec Novo México, nos Estados Unidos. Duas das vítimas são estudantes e a outra é o suspeito que abriu fogo.

“Não há feridos e vítimas além dos três mortos”, disse a polícia do Novo México por meio de sua conta no Twitter. “A escola foi isolada e a polícia está garantindo a segurança do local.”

A cidade de 6 mil habitantes, fica a 300 quilômetros de Albuquerque, numa área próxima de uma reserva indígena da etnia Navajo.

Em nota, representantes da Nação Navajo no Novo México disseram que há 15 feridos no ataque. “É trágico quando nossas crianças são vítimas de violência na escola”, disse o presidente da tribo Navajo, Russel Begaye. “Expressamos nossas condolências às famílias.”

Todos os anos, 33 mil pessoas morrem vítimas de armas de fogo nos Estados Unidos. Dois terços delas são suicidas. / AFP e AP​