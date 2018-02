Tiroteio em escola nos EUA deixa duas pessoas mortas

MARCELLA FERNANDES, COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS E DA DOW JONES NEWSWIRES, Estadão Conteúdo

Além do estudante que acreditam ser o atirador, outra pessoa morreu. Um policial afirmou que o estudante não resistiu a ferimentos provocados por ele mesmo. A polícia não informou detalhes sobre a segunda morte.

Quatro estudantes foram levados para o centro médico Providence Everett, de acordo com a porta-voz do hospital, Heidi Amrine. Três estavam em condições "muito críticas". Não ficou imediatamente claro se a pessoa que morreu estava entre eles.

O Harborview Medical Center, em Seatle, informou que recebeu um jovem de 14 anos em graves condições de saúde.

O tiroteio começou na cafeteria da escola. A porta-voz do Federal Bureau of Investigation (FBI), Ayn Dietrich, disse que a agência já conta com profissionais na escola para ajudar as autoridades nas investigações.