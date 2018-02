Tiroteio em escola nos EUA tem dois mortos, diz polícia

MARYSVILLE, EUA - (Atualizada às 19h20) Um estudante abriu fogo em uma escola de ensino médio no Estado americano de Washington nesta sexta-feira, 24, matando uma pessoa e ferindo outras quatro – três, gravemente – antes de se suicidar, segundo a polícia. A TV CNN identificou o atirador como Jaylen Fryberg, de origem indígena. Sua família confirmou a informação. Segundo a imprensa local, a vítima também seria estudante da escola, o que não foi confirmado pela polícia..

Uma busca extensa foi realizada em toda a área, mas o comandante da polícia de Marysville, onde fica a escola, Robb Lamoureux, disse que havia apenas um atirador.

Imagens de TV mostraram policiais e agentes dos serviços de emergência na Escola Maysville-Pilchuck, no oeste do Estado, retirando estudantes do prédio. Os feridos foram levados para hospitais da região. Três foram baleados na cabeça e submetidos à cirurgia, segundo a chefe médica do Providence Regional Medical Center, Joanne Roberts.

O tiroteio, segundo o jornal, ocorreu na cafeteria da escola. “Eu estava comendo quando escutei quatro disparos atrás de mim. Vi uma arma apontando para uma mesa. Saí correndo até a saída”, relatou um estudante que estava na cafeteria, identificado apenas como Alex, ao canal de notícias KIRO. “Nosso filho nos ligou para dizer que nossos netos estavam bem. Um deles estava a uns 15 metros do atirador, um estudante que ele conhecida”, explicou Tom Hopper, avô de um dos alunos.

O tiroteio espalhou pânico e muitos estudantes se esconderam nas salas de aula. As imagens de TV também mostraram crianças saindo do extenso campus da escola localizada no subúrbio de Marysville, a 55 quilômetros ao norte da cidade de Seattle. “A escola de Marysville-Pilchuck está atualmente fechada em razão de uma situação de emergência. A polícia e os serviços de emergência já responderam”, dizia uma mensagem no site da instituição.

A porta-voz do FBI (polícia federal) em Seattle, Ayn Dietrich, disse que agentes dessa corporação foram deslocados para a escola e ajudariam as autoridades com a investigação.

No último tiroteio na região, um homem armado matou um estudante e feriu outros dois na Seattle Pacific University, no dia 5 de junho. / AFP e AP